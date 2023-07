Agricoltura a un bivio "Transizione green ma servono sostegni"

di Paola Arensi

Focus di Confagricoltura con l’assessore regionale, sotto la lente il lavoro agricolo, la transizione ecologica ed energetica e le prospettive per il Parco Agricolo Sud Milano. Lunedì si è riunito il consiglio direttivo di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, a Milano, alla presenza dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione, Franco Lucente. Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura, ha sottolineato l’impegno del settore nel processo di riduzione delle emissioni di Pm10 e dei gas climalteranti: "Abbiamo fatto molto in termini di investimenti e vogliamo continuare a essere protagonisti della conversione verso fonti di energia rinnovabile e metodi di produzione più sostenibile. Ci accusano di inquinare, ma la nostra categoria è in prima linea nella transizione green, anche perché direttamente interessata dai cambiamenti climatici".

Il presidente ha chiesto aiuto a Lucente: " Per continuare a fare la nostra parte, chiediamo che, oltre agli obblighi, ci vengano dati strumenti e opportunità. Ringrazio l’assessore che, con la sua presenza, testimonia la vicinanza della Regione al mondo agricolo e la disponibilità ad ascoltare le nostre esigenze".

"Siamo per la neutralità tecnologica – ha ricordato Lucente – con l’obiettivo di sostenere un progressivo passaggio verso la decarbonizzazione dei sistemi di trasporto e la conversione alle energie alternative anche in agricoltura, comparto che vogliamo agevolare nella rottamazione dei vecchi mezzi e nell’acquisto di macchinari ecologici".

Si è discusso dei furti di trattori avvenuti nel Lodigiano e nel Milanese: "Con l’assessorato alla Sicurezza stiamo studiando soluzioni per offrire un supporto strumentale concreto agli imprenditori agricoli. Assicuro piena attenzione su una problematica che incide sulla sostenibilità economica e l’efficienza delle vostre attività".

Al centro del confronto anche la gestione e il rilancio del Parco agricolo Sud Milano (47mila ettari, 30% della superficie della Città Metropolitana di Milano), a cui la nuova Legge regionale, che ha visto Lucente primo firmatario, ha impresso una svolta: "Entro tre mesi, al termine del commissariamento dell’ente, potrà insediarsi la nuova governance, che darà la giusta valorizzazione al polmone verde, colmando le carenze gestionali di Città metropolitana".