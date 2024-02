"Adotta un’aiuola". Il Comune ci riprova

Il Comune di Crema ha messo a punto un regolamento per “concedere“ ai privati di curare 70 punti verdi in città. Duplici le conseguenze: un risparmio sulla manutenzione e i cittadini (o le ditte) possono dare una mano. L’idea non è nuova, come riconosce la stessa amministrazione, in quanto già utilizzata, ma con risultati non soddisfacenti, tempo fa. Peraltro a Offanengo il Comune aveva messo a disposizione dei cittadini 20 spazi, ricevendo oltre il doppio delle domande. "Tra Comune e aziende o privati - ha spiegato l’assessore Franco Bordo - sarà come un contratto di sponsorizzazione, senza passaggio di denaro. La ditta che si occupa del verde di un’aiuola o di una rotatoria avrà un ritorno d’immagine e il Comune un risparmio sulle spese del verde". Possibilità di inoltrare le domande entro marzo. P.G.R.