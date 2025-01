Addio a Peviani. Gigante della boxe

Addio al “gigante buono“. Se è andato ad 82enne Romano Peviani (nella foto), campione di pugilato casalino a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. “Campione nello sport e nella vita“, lo ricordano i famigliari che gli daranno l’estremo saluto oggi alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo.

Peviani debutta tra i professionisti nel 1967 a 25 anni. Fino al 1974 combatte sul ring nella categoria pesi massimi una ventina di volte, vincendo nove gare di cui tre prima del limite. I casalini però lo ricordano anche come vigile urbano in città per 35 anni.