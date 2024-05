Addio a Mascheroni: "Era un vigile attento"

Addio ad Emanuele Mascheroni, 66 anni, indimenticato agente di polizia locale per tantissimi anni a Codogno. Residente a Zorlesco, è morto ieri mattina lasciando un incolmabile vuoto tra i familiari e gli ex colleghi. Mascheroni, prima custode alla carceri di Lodi, aveva preso servizio al comando di polizia locale codognese nel lontano 1982 per poi andare in pensione, dopo 35 anni di attività, nel 2017. Serio, attento ai bisogni dei cittadini, sempre disponibile, professionale: lo ricorda così chi lo ha avuto come amico e collega. I funerali oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Zorlesco.