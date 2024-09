Addio a Clara Grecchi. Guidava la Alao

Addio alla neopresidente di Alao (Associazione lodigiana amici di oncologia) Clara Grecchi. Aveva 82 anni. "Sono molto dispiaciuta perché era in gamba e mi avrebbe sostituto al meglio, è stata l’unica volontaria a proporsi per sostituirmi dopo 30 anni di mia presidenza di Alao, ero contenta della persona, si sapeva che non si stava bene ma non ci si aspettava che sarebbe successo" così la ricorda Carla Bertani Allegri. Clara Grecchi era donna attiva da sempre nel sociale a Lodi, aveva accettato da pochi mesi l’incarico nonostante le condizioni di salute. Lascia due figli maschi. L’ultimo saluto domani alle 9 nella chiesa del Sacro Cuore di viale Europa a Lodi.