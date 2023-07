A21 Torino-Piacenza, Riapertura prevista oggi dopo il crollo del cavalcavia a Broni

La riapertura dell’autostrada è prevista per questa mattina, dalle 10, dopo la demolizione, programmata per la notte, del cavalcavia danneggiato ieri da un incidente tra mezzi pesanti. L’A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Broni e Casteggio, in entrambe le direzioni di marcia, è rimasta chiusa da ieri pomeriggio. Quattro gli incidenti avvenuti nell’arco di un’ora e mezza, dalle 12.26 del primo alle 13.56 del quarto, a distanza in tutto di soli 15 chilometri, tra le progressive chilometriche 125 del pimo e 110 dell’ultimo incidente. Ma è stato il primo schianto ad avere le conseguenze più gravi, non per fortuna per i feriti coinvolti, finiti in ospedale ma non in pericolo di vita, ma per i danni strutturali al cavalcavia, con un pilone urtato da un camion. Come comunicato nel pomeriggio di ieri da Satap, società che gestisce l’A21, si tratta del cavalcavia numero 111, tra Broni e Casteggio. Oltre a soccorsi sanitari, Polstrada e vigili del fuoco, sono intervenuti i consulenti tecnici della concessionaria autostradale, per valutare i danni alla struttura. Subito chiusa la viabilità anche nella direzione opposta a quella della corsia Sud dell’incidente, è stata decisa la demolzione del cavalcavia per una successiva ricostruzione. Nal frattempo la viabilità locale ha subìto le conseguenze della chiusura autostradale.

S.Z.