A1 Lodi-Milano, giovane ubriaco si schianta contro l’auto di una coppia di anziani: 7 chilometri di coda

Un ragazzo di 26 anni a bordo di una Skoda ha tamponato la Peugeot di una coppia di anziani di 70 e 72 anni, marito e moglie, sul tratto della A1 Autostrada del Sole compreso tra Lodi e Milano, all'altezza di San Zenone al Lambro. Coinvolta anche una terza auto. I due anziani sono stati portati in ospedale ma non sono in gravi condizioni mentre il giovane, che era ubriaco, è stato portato via dalla polizia.

Il tamponamento è avvenuto nel primo pomeriggio poco prima del bivio con la A58 verso Milano e le corsie sono state liberate solo intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili ma si registrano circa 7 chilometri di coda in direzione di Milano.