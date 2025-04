A San Gualtero le “Signore della filanda“

A Lodi mai più soli, nella terza età, grazie al gruppo Donne della Filanda nella parrocchia San Gualtero. Si moltiplicano, infatti, i pomeriggi di amicizia promossi dal progetto “Silver”, avviato dall’Azienda speciale consortile, con partner tra cui la Fondazione comunitaria di Lodi. Un gruppo di over 65 ha infatti intensificato le attività di incontro in parrocchia: si ritrovano due volte alla settimana per letture e esperienze creative. Alcune hanno più di 80 anni, ma sono sempre dinamiche. Si sono simpaticamente chiamate le Signore della Filanda, sono una quindicina di donne, più un uomo e sfruttano i locali dell’oratorio per condividere momenti di socializzazione, laboratori creativi, teatro counseling. Prima questi pensionati si incontravano solo agli eventi promossi dal parroco don Renato Fiazza ma, grazie a Sara Odelli, assistente sociale e “case manager” del progetto, ora è diverso. "Il martedì e il giovedì facciamo lavoretti insieme - raccontano le protagoniste di questa esperienza -. Prima era per sostenere i bisogni della parrocchia, adesso anche per altre iniziative benefiche. E poi insieme abbiamo avviato nuove attività". Per Marilena, Lia, Gemma, Sandra, Luigia, Ottavia, Luisella, Franca, Teresa, Lorella, Cristina, Elena, Laura, Vincenzina e Romeo gli incontri all’oratorio sono diventati momenti di vita ancora più stimolanti e luoghi dove coltivare amicizia e collaborazione. Prima di Silver c’erano delle amicizie, soprattutto legate alla comune attività di pulizia della chiesa, adesso il gruppo è più ampio e unito e promuove lavori di cucito, di maglia, di uncinetto, ma anche di cucina. E poi ci sono le letture ad alta voce, il teatro emozionale. Silver intanto cerca volontari (per candidature 380-7747623, silver@ufficiodipiano.lodi.it). Paola Arensi