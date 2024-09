Ufficiale: Luca Cataldo nuovo mister del Legnano

Legnano (Milano), 19 settembre 2024 – Dopo l’esonero di Giuseppe Dicuonzo, la notizia era nell'aria da giorni ed è stata confermata oggi dalla società attraverso un comunicato.

"L'AC Legnano è lieta di annunciare che Luca Cataldo è il nuovo allenatore della prima squadra. Milanese classe 1979, il neo tecnico dei lilla ha sottoscritto un accordo fino al prossimo 30 giugno 2025 e guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza 2024-25.

Nella massima categoria regionale, il mister ha allenato il Cerano, la Casatese Rogoredo e la Romentinese. Nell'annata 2017-18, inoltre, Luca Cataldo si è seduto sulla panchina della Castanese vincendo il campionato di Promozione e conquistando l'approdo in Eccellenza.

Ex difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, da calciatore Cataldo ha vestito tra le altre le maglie di Pro Sesto, Fanfulla, Seregno, Solbiatese e Vigevano.

Le prime parole

"C'è voglia di fare bene da parte della nuova dirigenza – ha dichiarato il neo allenatore dei lilla – che sta correndo per trovare soluzioni tecniche per rinforzare la rosa e dei giocatori sul mercato che possano dare una mano. Ho iniziato a conoscere i calciatori attualmente a disposizione per capire quali sono le loro caratteristiche”.

"Il mio primo obiettivo è dare alla squadra compattezza e solidità affinché possa essere il prima possibile competitiva in questo campionato di Eccellenza. I giocatori devono essere veloci ad adattarsi alle nuove richieste. Sono consapevole che una piazza blasonata come Legnano – ha proseguito il tecnico – meriti di disputare dei campionati di vertice.

"In questo momento siamo però in una fase di ricostruzione e sarà necessario avere pazienza per raggiungere il nostro realistico obiettivo di questa stagione che sarà quello di mantenere la categoria”.

“La dedizione al lavoro, l'applicazione, l'equilibrio e l'entusiasmo sono le altre chiavi che ci permetteranno di raggiungere il nostro obiettivo. Lavoro, lavoro e ancora lavoro: non conosco altre strade per raggiungere a fine aprile il traguardo che ci siamo prefissati. Al termine della stagione – ha concluso il tecnico - la società farà poi le sue valutazioni per poter migliorare ancora".

Luca Cataldo debutterà sulla panchina del Legnano nella partita di campionato anticipata a sabato pomeriggio alle 17.30 a Caronno Pertusella contro il Pavia. Nei prossimi giorni all'attuale staff tecnico si potrebbe aggregare un collaboratore di fiducia dell'allenatore per ricoprire il ruolo di vice.