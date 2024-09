Moreno Ferrario sulla panchina del Legnano in attesa di Cataldo

Legnano (Milano), 17 settembre 2024 – È finita l'avventura al Legnano di mister Giuseppe Dicuonzo che oggi è stato sollevato dall'incarico. "Al mister vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera" ha sottolineato la società lilla.

L'allenamento odierno è stato diretto da Moreno Ferrario coadiuvato dal collaboratore tecnico Valerio Foglio. L'ex difensore del Napoli ai tempi di Maradona, attuale allenatore della Juniores Elite Under 19, siederà sulla panchina dei lilla nella partita in programma domani sera, mercoledì, sul campo della Juvenes Pradalunghese, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza.

Nei prossimi giorni la società comunicherà il nome del tecnico a cui sarà affidata la guida tecnica della squadra. Con tutta probabilità la guida tecnica della squadra andrà a Luca Cataldo, in passato alla guida di Castanese ed Rg Ticino. La squadra è ultima in classifica nel girone A di Eccellenza con 8 gol subiti contro uno zero in attacco che non fa ben sperare per il futuro. Sono attesi nuovi acquisti.