Legnano, maxi rissa con catene e sassi in pieno centro: danni alle auto parcheggiate

Legnano (Milano) 25 luglio 2024 - Apparentemente nessuno è rimasto ferito, ma il bilancio della mega rissa scoppiata mercoledì sera è di quattro auto danneggiate, appartenenti a residenti innocenti. È quanto accaduto a causa di una rissa tra nordafricani scoppiata mercoledì 24 luglio, intorno alle 21:30, all’incrocio tra via XXIX Maggio e via Cavour a Legnano.

Per ragioni sconosciute, la lite ha coinvolto quattro persone. Tra catene, lanci di sassi e bottiglie, le auto parcheggiate hanno subito danni con vetri e tergicristalli rotti. I partecipanti alla rissa si sono dileguati prima dell'arrivo della polizia locale di Legnano, lasciando dietro di sé una scia di danni.

Sempre nella serata di mercoledì a Busto Garolfo una lite tra padre e figlio si è conclusa con un ricovero in ospedale, ma solo per il padre. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 21:20 in via Arconate, nei pressi di un noto insediamento commerciale del comune di Busto Garolfo. Il genitore, 57 anni, e il figlio (la cui età non è stata resa nota) hanno iniziato a discutere animatamente, passando rapidamente dalle parole ai fatti. Ad avere la peggio è stato il padre, soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano e portato all'ospedale della città del Carroccio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che indagheranno per fare chiarezza sull'accaduto.