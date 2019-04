© Riproduzione riservata

Legnano (Milano), 8 aprile 2019 - Prende il via la nuova edizione del Grande Fratello, il padre di tutti i reality show d’Italia, e anche quest’anno la città di Legnano avrà un volto per il quale fare il tifo. Essendo una versione dello show non dedicata a personaggi del tutto sconosciuti al grande pubblico ma neppure a vip, ovvero volti noti in tutto e per tutto molti spettatori, non si tratta di una vera cittadina legnanese ma a un personaggio che a suo modo si è fatto notare in città. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia e a diventare una dei “Ragazzi” della conduttrice Barbara D’Urso è infatti Valentina Vignali. La sexy cestista, modella e fashion blogger ha infatti lasciato il segno sugli spalti del PalaBorsani di Castellanza. Il suo fidanzato dell'epoca era Stefano Laudoni, guardia ala attualmente a Bernareggio e in quella stagione all'Europromotion Legnano in serie A2 di basket. Una formazione che nel 2016, anno in cui i biancorossi sono stati fra i protagonisti della stagione, faceva sognare i moltissimi tifosi di Legnano e di tutta la Lombardia. E sugli spalti ogni tanto spuntava anche Valentina Vignali, bellezza che ha fatto girare la testa a tanti tifosi dei Knights anche illustri. Tifosi che sono subito diventati anche suoi sostenitori e che hanno continuato a seguirla fino ad oggi. Nel frattempo la storia d’amore fra la fashion blogger e Stefano Laudoni si è conclusa e ognuno ha intrapreso la propria strada. Di certo quando gli appassionati legnanesi di basket vedranno Valentina Vignali nella casa del Grande Fratello non solo faranno il tifo per lei, ma avranno anche modo di ricordare i tempi passati, seppure recenti, di quella squadra di basket. Una squadra che oggi milita ancora in serie A2, ma affrontando diverse difficoltà in più.Il Grande Fratello è un reality caro alla città di Legnano: nel 2014, durante la tredicesima edizione, ad entrare nella casa di Cinecittà era stata Francesca Rocco, nota come Chicca. La ex castellana della contrada La Flora fu protagonista anche grazie alla storia con Giovanni Masiero, altro concorrente del reality show e oggi marito proprio della legnanese. I due ex protagonisti del Grande Fratello appaiono più innamorati che mai, felici e genitori della piccola Ginevra.Cristiana Mariani