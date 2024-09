Il Legnano calcio cambia proprietà, ma Benedetto resta: le voci sul nuovo patron

Legnano (Milano) – Fra dubbi (molti) ed incertezze, il passaggio di proprietà dell'A.C. Legnano sembra ormai prossimo. Secondo fonti vicine alla società lilla, potrebbe essere convocata una conferenza stampa venerdì 6 settembre per ufficializzare l'arrivo del nuovo patron, un imprenditore della provincia di Cuneo, tale Zoppi, il cui nome circola da qualche giorno.

Il nodo della questione rimangono però le quote societarie che restano sotto sequestro per decisione della magistratura di Alessandria. Da qui la decisione di procedere per una cessione di ramo d'azienda col nuovo consiglio di amministrazione che continuerà a includere i fratelli Benedetto, con l'arrivo alcuni imprenditori locali.

Artefice del passaggio di consegne l'attuale direttore generale Eros Pogliani, che ha chiuso in queste ore con il centrocampista classe 2005 Andrea Cozzi, figlio del celebre terzino Giovanni Cozzi, uno dei protagonisti della storica promozione in C1 del 1982/83 dei lilla. Il ragazzo verrà al Legnano in prestito dall'Alcione.

Proprio a Legnano, Andrea Cozzi ha mosso i primi passi calcistici facendo tutta la trafila delle giovanili con la Roncalli, poi diventata Academy Legnano, fino alla categoria dei Giovanissimi. È seguito quindi il trasferimento all’Alcione con cui ha giocato negli Allievi e per due stagioni nella Juniores Nazionale Under 19. Tornando alle vicende societarie a causa della ridotta capienza del Campo di Via Pace (capienza solo 350 posti), è quasi certo che la prima gara interna contro il Pavia verrà disputata in un'altra sede lontano da Legnano.

Il ritorno al "Giovanni Mari" è previsto in tempo per la successiva partita casalinga contro la Lentatese, ovviamente se la società verrà ceduta ed il comune darà il via libera all'utilizzo del Mari finora negato. Cambia anche la panchina con l'arrivo di Luca Cataldo, ex Castanese, Casatese e Rg Ticino al posto di Dicuonzo.