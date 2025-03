Legnano, ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Rossini al Teatro Tirinnanzi: studenti ed associazioni di volontariato alla scoperta dell’opera lirica

Legnano (Milano), 14 marzo 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025 l’Associazione Ensemble Amadeus organizza un’intera giornata al Teatro Tirinnanzi dedicata alla rappresentazione della celeberrima opera di Rossini ‘Il Barbiere di Siviglia’. L’evento è reso possibile grazie al contributo della BCC Busto Garolfo e Buguggiate, in collaborazione CCR Insieme ETS, Comune di Legnano ed IS C. Dell’Acqua. Il devoluto ricavato sarà destinato alle attività che Croce Rossa Italiana – Comitato di Legnano opera sul nostro territorio.

La rappresentazione rientra nel progetto “Ragazzi all’Opera” ed ha lo scopo di avvicinare i giovanissimi ad un mondo spesso percepito come troppo distante. Nel corso della mattinata di venerdì 21 marzo il teatro ospiterà 400 studenti delle Scuole Medie di Primo Grado Bonvesin de La Riva e Franco Tosi ed oltre 20 docenti delle stesse. Fondamentale la presenza di 18 studenti dell’IS Dell’Acqua che hanno collaborato alla creazione delle scenografie. Lo spettacolo serale alle 20.30, aperto a tutti, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti con offerta a sostegno della Croce Rossa.

Protagonista dell’evento sarà la Compagnia dell’Opera Amadeus, con la partecipazione dei vincitori del 1° Concorso Musicale Internazionale “Città di Legnano”. Coro e orchestra Amadeus saranno diretti dal Maestro Marco Raimondi. Al pianoforte il Maestro Enrico Raimondi. La regia è di Filippo Pina Castiglioni. L’opera ultracentenaria di Rossini, comica, ma riflessiva, potrà essere, nel bellissimo contesto del nostro teatro cittadino, un’occasione di riflessione per grandi e piccoli su tematiche sociali universali ancora attuali.

