Cerro Maggiore, dipendenti e direttore di Tecnomat puliscono la ciclabile della “Saronnese”

CERRO MAGGIORE (MILANO) - Per il punto vendita Tecnomat di Cerro Maggiore è ormai diventato un appuntamento fisso la partecipazione al World Cleanup Day, la più grande azione civica per affrontare la crisi globale dei rifiuti, che coinvolge più di 190 paesi del Mondo.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 settembre, un gruppo di impiegati della filiale Tecnomat di Cerro Maggiore, coordinati dal direttore Ivan Vedovato, si è dedicato alla pulizia straordinaria del tratto di pista ciclabile, lungo la strada provinciale “Saronnese”, che interessa i Comuni di Legnano, Cerro Maggiore e Rescaldina. "Ringrazio a nome di tutta la Comunità il Direttore di Tecnomat, Vedovato, ed i suoi colleghi. Il loro mettersi 'al servizio' è un esempio - ha spiegato il sindaco di Cerro, Nuccia Berra - . Purtroppo le azioni di pochi incivili sembrano vanificare l'attenzione rivolta da tutti noi all'ambiente in cui viviamo. Fortunatamente i progetti che abbiamo promosso nelle scuole, il World Cleanup Day, come la Giornata del Verde Pulito svoltasi nella scorsa primavera, sono la dimostrazione del senso di educazione della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e delle nostre attività economiche. Inoltre nei prossimi mesi saranno promossi nuovi programmi per coinvolgere la rete civica nella protezione del nostro ambiente".