Voto in Confindustria Grassi resta presidente Focus su progetti giovani e frontalieri

di Lorenzo Crespi

Roberto Grassi sarà presidente di Confindustria Varese anche per il biennio 2023-2024, in attuazione della delibera del consiglio generale della Confindustria nazionale che ha dato la possibilità ai presidenti delle associazioni territoriali eletti durante il periodo pandemico di poter prolungare la propria azione per altri due anni. È questo il responso del voto avvenuto ieri nel corso dell’assemblea generale 2023 dell’associazione, che si è svolta presso il Palaghiaccio di Varese. Al fianco di Roberto Grassi la nuova squadra dei vicepresidenti, con la riconferma di Claudia Mona e la nomina di tre new entry: Barbara Cimmino, Luca Donelli ed Eleonora Merlo. Fin qui l’esito della parte privata, a cui ha fatto poi seguito quella pubblica. Al centro dell’assise le tematiche legate all’attrattività del territorio, il calo demografico e le progettualità da portare avanti per fare di Varese una "wellness destination", ovvero un luogo in cui trovare le condizioni ideali per vivere e lavorare. Sul piatto oltre al problema della denatalità (entro il 2031 si prevede che in provincia gli over65 saranno il 27,5% della popolazione e i giovani solo l’11) c’è infatti anche l’aumento dei varesini residenti all’estero (+ 18,4% negli ultimi 5 anni), che superano quota 65mila. "È come se fossero emigrate le città di Gallarate e Luino messe insieme - dice il presidente Roberto Grassi - e purtroppo non è la sola via di fuga. Su un altro fronte, quello svizzero, “perdiamo” circa 32mila persone che ogni giorno varcano il confine come frontalieri. L’equivalente della città di Saronno". Ancora più preoccupante è la quota di giovani Neet, un bacino di circa 24.500 tra ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che per diverse ragioni non risultano né occupati né inseriti in un percorso di istruzione. Da qui l’invito agli imprenditori a fare la propria parte per invertire il trend. "Le imprese devono giocare un fondamentale ruolo di inclusione nella società. Molte lo stanno già facendo con processi spontanei. Ma servono progetti di sistema, nazionali e territoriali", ha detto Grassi. A chiudere l’assemblea il presidente nazionale Carlo Bonomi, che ha parlato di salario minimo ("In Italia alcune categorie pagano poco, ma non l’industria"), Pnrr e giovani: "Lottate per realizzare i vostri sogni".