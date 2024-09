Vivere slow. Abbiategrasso dà l’esempio

Promuovere universalmente valori e progetti legati alla filosofia del "vivere slow": questo è l’obiettivo della Giornata internazionale del vivere sostenibile, fissata per domenica, alla quale anche Abbiategrasso aderisce insieme ad altre 400 città in tutto il mondo. "È una giornata che ci vedrà particolarmente impegnati, in collaborazione con la Pro loco presieduta da Laura Re e con l’associazione Abbiateinbici Fiab" osserva l’assessore Valter Bertani, delegato ai rapporti con le Cittaslow e tra i vicepresidenti internazionali di preziosa realtà. Diverse le iniziative che si terranno nelle giornate di sabato e domenica. Il fulcro degli eventi sarà a Castelletto, lungo il Naviglio e nello slargo davanti a Palazzo Stampa. Sabato sera è previsto un concerto del gruppo locale The Garage. Nell’ottica di valorizzare l’intero quartiere sono state coinvolte anche le realtà enogastronomiche del posto – l’Antica Posteria Invernizzi e il ristorante L’Orto di San’Antonio – che proporranno menù a tema per l’intero weekend.

Domenica sarà presente la Coldiretti, con un mercatino a chilometro zero dei suoi associati, mentre la Pro loco proporrà una esposizione di antiquariato e il mercatino della creatività. Alle 11 e nel pomeriggio ci sarà anche una visita al borgo di Castelletto con le guide della Pro loco. Sempre domenica ci sarà anche la "Due ruote nei sapori dell’autunno", che partendo da Abbiategrasso toccherà i comuni di Ozzero, Morimondo, Cassinetta e Albairate. Al termine della manifestazione ciclo turistica, nel tardo pomeriggio, appuntamento a Palazzo Stampa per una merenda a km zero. Le quote di iscrizione alla manifestazione andranno a sostegno della Casa di riposo Città di Abbiategrasso.

G.Ch.