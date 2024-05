Vittuone, forbiciate sulla schiena per rubare il telefonino

Vittuone (Milano) – Colpito alla schiena con delle forbici per rubargli il telefono. Ancora sangue nei pressi della stazione ferroviaria di Vittuone dove, nella notte tra martedì e mercoledì, un 19enne è stato ferito durante una rapina.

Era quasi mezzanotte e il ragazzo, poco più che maggiorenne, stava viaggiando su un convoglio di Trenord della linea S6 da Treviglio verso Novara. All’improvviso gli si è avvicinato un uomo, che la vittima ha poi descritto come una persona dai tratti somatici nordafricani, e senza dire nulla gli ha strappato di mano il telefono per poi scendere alla stazione di Vittuone, scappando. Il giovane è sceso dal treno e lo ha rincorso per cercare di fermarlo, ma il rapinatore, una volta raggiunto, ha reagito impugnando un paio di forbici e sferrando i fendenti alla schiena e alla coscia del malcapitato.

Il giovane si è accasciato a terra e qualcuno ha chiamato il 118. L’agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Il ragazzo è stato stabilizzato dai sanitari per poi essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Attualmente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che stanno indagando per individuare il responsabile, svanito nel nulla.