Vigili addestrati all’autotutela contro lo stress

NERVIANO (Milano)

Si è svolto a Garbatola un corso obbligatorio per l’utilizzo degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, nella sala civica e nella palestra del paese. L’iniziativa organizzata dal comandante Stefano Palmeri (nella foto) è stata condotta dal maestro Fabrizio Gambardella dell’Associazione Sfam e ha coinvolto gli operatori del Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano oltre ad agenti e ufficiali dei Comuni di Busto Arsizio, Arese, Parabiago, Bovisio Masciago e San Martino Siccomario. Durante il corso i partecipanti hanno ricevuto un addestramento specifico sulle tecniche operative per la gestione dello stress in situazioni di pericolo, il trattamento di soggetti ostili, l’organizzazione di posti di controllo e le modalità di accompagnamento delle persone fermate.

"È stato un momento di grande crescita professionale e confronto con colleghi di altri Comuni, un’esperienza che sicuramente ripeteremo in futuro – commenta Palmeri – La formazione è fondamentale non solo per garantire la sicurezza degli operatori ma anche quella dei cittadini, che possono contare su interventi più efficaci ed efficienti. Molti passanti si sono fermati incuriositi dall’addestramento operativo, colpiti dalla presenza significativa di agenti e auto della Locale, soprattutto nei Comuni dove non si erano mai svolti corsi di formazione congiunti di questa portata. Abbiamo ricevuto numerosi complimenti, in particolare dagli anziani che hanno espresso un maggior senso di sicurezza vedendo all’opera la Polizia locale. Faccio i miei complimenti a tutti gli operatori intervenuti, che si sono dimostrati veri professionisti", conclude Palmeri.

Ch.S.