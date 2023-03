Vigevano-Malpensa sbloccata Via libera alla superstrada "Strategica per le Olimpiadi"

di Lorenzo Crespi

La conferenza dei servizi dà il via libera al progetto della Vigevano-Malpensa. Ad annunciarlo è il ministero delle Infrastrutture, tramite una nota che sottolinea la "decisa accelerazione voluta dal ministro Matteo Salvini". L’opera adeguerà e potenzierà la viabilità di connessione a Malpensa e migliorerà l’accessibilità veloce all’aeroporto dal bacino sud-ovest milanese.

Nel dettaglio la superstrada sarà costituita dalla Tratta A Magenta-Albairate, che comprende anche la Variante di Pontenuovo, e la Tratta C Albairate-Ozzero. Il tracciato della Tratta A è lungo 10 Km, quello della Tratta C misura 7 Km, mentre la Variante di Pontenuovo ha uno sviluppo di circa 900 metri.

La riunione della conferenza dei servizi era l’ultimo esame per l’ok all’opera, con il progetto della Tratta C sotto la lente di ingrandimento. Si sblocca così una situazione che era rimasta in stallo da diverso tempo: l’avvio dell’iter del progetto definitivo per il primo stralcio risale infatti al 2009.

A sottolinearlo, commentando con soddisfazione la notizia che giunge da Roma, è Claudia Maria Terzi (Lega), fresca di riconferma come assessore alle infrastrutture della Regione. "Finalmente si è sbloccato l’impasse burocratico sulla realizzazione della Vigevano-Malpensa, un’infrastruttura ritenuta strategica per Regione Lombardia e che il territorio sta attendendo da troppo tempo" osserva Terzi, che poi si sofferma sulle prospettive future. "Un’infrastruttura importante per efficientare il sistema viabilistico di un’ampia porzione di Lombardia anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026". Il prossimo passo sarà l’apertura del bando.