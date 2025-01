Viaggio e magia. Se ne parla al Sutermeister

Archeologia in Viaggio: ripartono i giovedì del Museo tra itinerari, storie e aneddoti. Dal 16 gennaio torna I Giovedì del Museo, l’appuntamento culturale organizzato dall’amministrazione comunale e dal Museo Civico Guido Sutermeister, in collaborazione con la cooperativa sociale Stripes. L’edizione 2025 avrà come filo conduttore l’esperienza del viaggio, esplorata attraverso una serie di conferenze che spazieranno tra l’antico e il contemporaneo.

Il ciclo di incontri si aprirà giovedì 16 gennaio alle 21, presso Palazzo Leone da Perego, con la conferenza intitolata Il viaggio indimenticabile – Dame in Grand Tour, tenuta da Giulia Tremolada. Questo primo appuntamento si concentrerà sul Grand Tour, il viaggio formativo per eccellenza nell’Europa del Sette e Ottocento. Meta prediletta era l’Italia, dove gli aristocratici europei si immergevano nelle ricchezze paesaggistiche, storiche, archeologiche, culinarie e artistiche del paese. Tra i viaggiatori, anche numerose dame che, affrontando un itinerario spesso arduo, hanno lasciato dettagliati resoconti delle loro esperienze.

Gli incontri successivi, tutti previsti a Palazzo Leone da Perego alle 21, saranno: 13 febbraio, Ex oriente lux. Dalla Mesopotamia all’Iraq – appunti di viaggio, relatore Fabio Coppo. 13 marzo, Qui capisco quel che chiamano gloria. Viaggio tra le antiche città del Nord Africa, relatore Michele Milan. 3 aprile La meta è partire. Ai confini della realtà… o forse solo del mondo conosciuto, relatrice Ilaria Calabrese.

L’ingresso a tutte le conferenze è libero, offrendo un’opportunità unica per scoprire le meraviglie dei viaggi antichi e moderni attraverso gli occhi di esperti e appassionati.

Ch.So.