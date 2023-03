Via Venegoni, lavori nella Ztl: riapre l’accesso ai mezzi autorizzati

Non si tratta ancora della chiusura della prima fase di lavori, ma certo è un passo avanti che permetterà di riportare alla normalità almeno una parte della zona a traffico limitato che caratterizza l’area: da lunedì prossimo, 27 marzo, riaprirà infatti l’accesso per i mezzi autorizzati alla Ztl di via Venegoni attraverso il varco di piazza del Popolo controllato da telecamere. La riapertura è la prima conseguenza del completamento della pavimentazione sul lato sud di piazza del Popolo, vale a dire la parte antistante i numeri civici 5 e 7. Va da sé che da lunedì, quindi, non sarà più possibile accedere alla Ztl di via Venegoni passando da via Gaeta, utilizzata in questa settimane come accesso di servizio per i residenti e gli automezzi autorizzati.

La seconda conseguenza della chiusura di questa parte di lavori è che l’area di posteggio in via Toti, che nelle ultime settimane era stata riservata ai residenti, tornerà a essere regolamentata con sosta a disco orario. I lavori stanno procedendo con le tempistiche programmate e il cantiere del lato sud di piazza del Popolo prosegue, invece, sul primo tratto di piazza del Popolo: per la sistemazione di questo lato della piazza la durata dei lavori, iniziati a metà febbraio, era stata stimata complessivamente in otto, dieci settimane e il ritmo tenuto sino ad oggi, anche grazie alle condizioni meteo sempre favorevoli, pare essere quello giusto. Il cronoprogramma dell’intervento di riqualificazione di Piazza del Popolodopo il lato sud interesserà poi il marciapiede sul lato nord e, da ultimo, l’area all’intersezione con le vie Colombo e Montanara (quest’ultima sarà trasformata in via a doppio senso di circolazione) e prevede in tutto 44 settimane di lavori: se tutto andrà per il verso giusto la "fine lavori" è dunque prevista per la fine dell’anno in corso.

L’importo dell’intervento è di 600mila euro, di cui 500mila euro arrivano da finanziamento regionale, mentre la cifra restante è a carico del Comune di Legnano.P.G.