La Primadora band vince il Concertone

Sono i Primadora, band emergente tutta legnanese, i vincitori dell’edizione 2025 del concorso musicale promosso da Cgil, Cisl e Uil in occasione della Festa dei Lavoratori. La finale, ospitata nel pomeriggio del 1° maggio al Teatro Tirinnanzi di Legnano, ha visto sfidarsi otto giovani formazioni in una gara a suon di musica dal vivo, in un clima di festa, partecipazione e talento. A decretare la vittoria dei Primadora è stata una giuria di qualità, composta dal direttore artistico Stefano Re e dai musicisti di fama Luciano Zadro e Gianfranco D’Adda, che hanno premiato la band per l’originalità della proposta musicale, la maturità interpretativa e l’energia espressiva dimostrata sul palco.

Ch.So.