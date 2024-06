Vermezzo con Zelo, il primo Consiglio è in piazza. La sindaca Ada Rattaro presenta la Giunta: il suo vice è l’ex rivale

Vermezzo con Zelo (Milano), 30 giugno 2024 – Ada Rattaro , la neoeletta sindaco, ha scelto la piazza di Zelo a significare l’unione sempre più forte e concreta tra le due realtà per il primo consiglio comunale. E anche un orario insolito, le 10 di sabato mattina, per favorire una maggior partecipazione popolare.

In un angolo della piazza è stata ricreata l’aula consiliare con i tavoli disposti nella forma tradizionale. La neo sindaco ha esposto il suo programma e ha annunciato la composizione della giunta. E qui non sono mancate le polemiche. Le minoranze - che hanno perso la guida del Comune dopo diversi anni - hanno contestato soprattutto il passaggio di Valentino Molino, impegnato in politica dal 2009, da uno schieramento all’altro: all’inizio della passata amministrazione era vicesindaco al fianco del sindaco Cipullo, carica che aveva lasciato due anni fa (anche il posto in consiglio) per diventare oggi vicesindaco nella giunta Rattaro.

"Molino - commentano dalla lista SiAmo Vermezzo con Zelo - ha deciso questa volta di scendere in campo a sostegno di Ada Rattaro, la cui la conoscenza negli anni, seppur su fronti opposti, si è man mano consolidata trasformandosi in reciproca stima, passaggio fondamentale che ha permesso di far nascere un accordo potenzialmente dirompente vista la pioggia di preferenze (circa 250) che Molino ottenne nel 2019 e che permisero a Cipullo di vincere in quell’occasione per una manciata di voti". Anche stavolta Molino ha fatto un pieno di consensi personali raccogliendo 340 preferenze. Gli altri componenti della giunta sono Irene Murgia, Paola Belcuore (sindaco di Zelo Surrigone dal 1999 al 2009) e Domenico Tommasi (assessore alla sicurezza negli anni in cui era sindaco Guerra).

Nel frattempo si completa il panorama delle nuove giunte nei piccoli Comuni che sono andati al voto. A Morimondo il sindaco Marco Iamoni ha scelto come assessori Susanna Rivolta e Martina Pavesi. Ad Albairate il sindaco riconfermato Flavio Crivellin ha nominato assessori Maria Cristina Trezzi (vicesindaco riconfermata nella carica), Elena Barenghi, Antonio Barca e Fabio Cela. A Robecco sul Naviglio la sindaco Fortunata Barni, al terzo mandato, ha scelto come vicesindaco Giovanni Noè. Completano la giunta Samuele Oldani, Alessandra Turati e Luigi Vadrucci.