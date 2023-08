Vede il nonno, attraversa la strada. Investito bimbo di 4 anni

Attimi di paura, venerdì sera, in centro per un bambino di quattro anni travolto da una vettura. Il piccolo, portato in elicottero al Niguarda, non è in pericolo di vita. Il piccolo, perso in cura dai sanitari del 118, è sempre rimasto cosciente Nell’urto con la vettura ha rimediato la frattura di una tibia e una ferita lacero contusa alla testa. L’incidente si verificato poco prima delle 20 lungo la via Roma, nei pressi di villa De Cristoforis, sede del Municipio.

Il piccolo era da poco uscito di casa e stava passeggiando assieme ai genitori e alla sorellina quando all’improvviso, scorgendo il nonno sul lato opposto della strada, si è messo a correre verso quest’ultimo, invadendo la sede stradale proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo una vettura, condotta da una donna. La presenza di una macchina parcheggiata con parte del bagagliaio che occupava la sede stradale ha impedito alla donna di rendersi conto della presenza del bambino. L’impatto è stato inevitabile. La donna, in lacrime, è subito scesa dalla macchina a prestare soccorso al bambino, così come altri passanti. Poco dopo sono arrivati i sanitari giunti con l’elicottero. G.Ch.