Variante di Pontenuovo: saremo ostaggio del traffico. A Boffalora nessuno la vuole

Boffalora (Milano), 29 aprile 2023 – Variante di Pontenuovo. A Boffalora sopra Ticino scoppia la polemica. Nessuno la vuole perché si teme un deciso incremento di traffico che andrà ad intasare il paese. Ma i giochi sembrano ormai fatti "Abbiamo chiesto la possibilità di stralciare la variante dal progetto principale - riferisce l’amministrazione guidata dal sindaco Sabina Doniselli - in modo che potessero essere trovate soluzioni alternative, di concerto con il Comune di Magenta".

Arrivando dalla Magnana, quindi dal Piemonte, la variante farà svoltare il traffico pesante a sinistra verso Boffalora, attraversando il Naviglio Grande per sbucare verso il cimitero. Questo servirà per evitare il consueto ingorgo a Pontenuovo. Ma il rischio evidente è quello di un incremento di traffico per Boffalora. Servono soluzioni effettive e non semplicemente capaci di spostare il traffico altrove.

“Purtroppo – continua l’Amministrazione – nessuna delle nostre osservazioni o richieste di modifiche è stata accolta e il Commissario ha concluso la procedura positivamente, pur con i pareri negativi di alcuni Enti, tra cui il comune di Boffalora. Con i nostri uffici e con il supporto di un legale stiamo ora analizzando la documentazione per capire quali possono essere i nostri passi successivi affinché le esigenze di avere infrastrutture moderne e che riducano il traffico non vadano a discapito del territorio di Boffalora, creando così più problemi che soluzioni". Quindi Boffalora punta a difendere i propri cittadini da un potenziale flusso abnorme di traffico. Più traffico uguale più inquinamento, più rischi per la salute e per la sicurezza. C’è però una contraddizione. Da una parte la Lega di Salvini vuole la Vigevano – Magenta, ma dall’altra la Lega di Boffalora non vuole la variante di Pontenuovo e si dice favorevole alla Vigevano – Magenta. "Non prendiamoci in giro – tuonano dalla lista Insieme per Boffalora diffondendo un volantino – sappiamo tutti che la Vigevano – Magenta e la variante di Pontenuovo-Boffalora sono un unico progetto, quindi se si è a favore della prima si vuole anche la variante di Boffalora che ne bloccherebbe l’accesso".