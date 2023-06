Multe a raffica a Vanzaghello, dal 24 luglio in azione il nuovo autovelox di ultima generazione

Vanzaghello – A partire da sabato 24 giugno entra in funzione un dispositivo di ultima generazione per la rilevazione della velocità istantanea sulla Strada statale 336 a Vanzaghello.

Si tratta di un sistema, di recentissima approvazione Ministeriale, dotato di un sofisticato meccanismo di controllo indipendente della velocità, in grado di effettuare una doppia verifica della velocità rilevata non solo tramite radar ma anche tramite immagine e quindi di confermare in maniera inconfutabile i comportamenti illeciti dovuti al mancato rispetto dei limiti di velocità.