Vandalizzate le automobili del car sharing

Una dozzina di auto del car sharing di fronte al parcheggio numero 3 di Malpensa sono state vandalizzate, provocando danni e disagi ai viaggiatori. Uno di questi ha postato le foto delle auto con le gomme tagliate denunciando l’accaduto alle due società, Share Now ed Enjoy, prese di mira davanti allo scalo. In totale ci sarebbero circa una quindicina di auto danneggiate usando un coltello per bucare i pneumatici. Ad accorgersi per primo, un viaggiatore milanese in compagnia di tre amici che era di rientro dalle vacanze di Natale e aveva scelto di utilizzare il car sharing per tornare nella metropoli milanese piuttosto che prendere il taxi. L’uomo, insieme ai compagni di viaggio, aveva opzionato l’auto a noleggio attraverso l’applicazione del telefono, caricando le valigie nel baule, per poi accorgersi che una gomma era a terra. Guardando le altre automobili, la scena era la medesima: gomme a terra e ruote tagliate. Una sola auto risultava intatta nel parcheggio davanti al P3.

Il caso fa seguito a quanto accaduto nell’agosto scorso con diversi cristalli delle auto nei parcheggi di Malpensa completamente distrutti da un raid vandalico. Era stata l’amara sorpresa che si sono ritrovati al rientro delle vacanze diversi passeggeri del terminal 1, nel parcheggio a pagamento. In un primo momento si pensava a dei ladri entrati in azione per rubare dentro le auto, ma secondo una stima dei danni si trattava soltanto di vandalismi e non di furti. Vandalismi che si sono ripetuti in questi giorni sempre negli stessi luoghi già presi di mira da ignoti mesi fa. Adesso c’è timore anche per gli altri parcheggi della struttura non vigilati. Ch.S.