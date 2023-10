Valigia abbandonata. Artificieri in azione

Una piccola valigia abbandonata a Malpensa, il timore che potesse essere esplosiva, con una bomba all‘interno, fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Ma quel ritrovamento ieri nell‘area check-in al Terminal 1 per circa un’ora intorno a mezzogiorno ha tenuto con il fiato sospeso. La zona interessata è stata isolata per permettere di intervenire agli artificieri della Polizia di Stato che hanno accertato che non c‘era nessun pericolo, la valigia era vuota. Nessuna conseguenza sull’attività dell’aeroporto, i voli sono stati regolari. Lo scalo varesino è dal 2001, dopo gli attentati dell’11 settembre alle Torri Gemelle, vigilato speciale con misure per la sicurezza rafforzate che negli anni hanno visto l’impiego di macchine sempre più sofisticate per i controlli ai bagagli e ai passeggeri. Nei giorni scorsi a Varese il Prefetto Salvatore Pasquariello ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza durante il quale sono state decise e adottate le misure necessarie, richieste nel momento attuale, dopo l’attentato a Bruxelles, con lo stato di allerta che si è alzato anche in Italia. Misure che riguardano Malpensa e altri luoghi definiti sensibili che si trovano nel territorio varesino. R.F.