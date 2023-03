Vaccini per pazienti cronici: nell’ex ospedale ambulatori dedicati

"Le vaccinazioni hanno cambiato la storia dell’umanità. Soprattutto nei pazienti con più di 65 anni e con patologie croniche devono essere costanti, non solo in funzione preventiva ma anche protettiva". Lo sostiene Leonardo Vegetti, medico di famiglia, presidente della cooperativa Gst. Proprio i medici di famiglia legnanesi in stretta collaborazione con l’Asst Ovest Milanese hanno concretizzato un progetto di medicina proattiva, che per ora ha come unico riferimento la Casa della comunità localizzata nel vecchio ospedale legnanese, ma che si vorrebbe esportare a breve anche negli altri distretti. "Questa collaborazione ha avuto inizio in occasione della campagna per la vaccinazione antinfluenzale dello scorso autunno – spiega Lorena Falabretti dell’Asst – quando all’interno del vecchio ospedale era stato allestito un ambulatorio per i pazienti over 65 e per soggetti affetti da malattie croniche. Finita la campagna abbiamo deciso di mantenere questa esperienza: gli ambulatori restano aperti una volta alla settimana ma l’offerta è stata implementata. In pratica questo ambulatorio si prende in carico i soggetti affetti da malattie croniche e li segue con vaccinazioni programmate. In questo modo le vaccinazioni diventano protettive perché permettono a questi pazienti di mantenere uno stato di salute già compromesso dalla presenza di una condizione patologica". In Italia i pazienti cronici sono il 23. "Nel nostro territorio il 16% degli over 65 soffre di una patologia cronica, il 17% di una doppia patologia: ovvero patologie che riguardano l’ambito cardiovascolare, il diabete, le malattie neurologiche, immunologiche e oncologiche. Questi, e il Covid ce le ha insegnato, sono i primi che dobbiamo proteggere – osserva Cesario Barbato, referente del servizio vaccinale all’Asst – ed è a loro che si rivolge questo progetto". Giovanni Chiodini