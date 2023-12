Vaccinazioni antiCovid e influenza: 451 somministrate negli ospedali

Un buon risultato quello ottenuto dall’ iniziativa "Vax day", promossa dall’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese, in linea con la campagna vaccinale contro influenza e Covid 19 della Regione Lombardia. A Magenta sono state somministrate: 95 dosi di vaccino anti-Covid e 93 dosi di vaccino antinfluenzale. Numeri un poco più alti a Legnano: 114 dosi di vaccino anti-Covid e 149 dosi di vaccino antinfluenzale. Sui due ospedali, abbiamo così un totale complessivo di 209 vaccinazioni anti-Covid e 242 per l’antifluenzale. La campagna vaccinale continua: i cittadini potranno effettuare la prenotazione su agende dedicate, accessibili da portale regionale: www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

Come si sa, dal 20 novembre tutti possono prenotare gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19. Il sito della Regione consiglia, prima di procedere con la registrazione sulla piattaforma, di "contattare il proprio medico di medicina generale per verificare se ha aderito alle campagne vaccinali e, nel caso, prenotare un appuntamento presso il suo studio".

In effetti è la strada più semplice: è evidente che alcune categorie fragili hanno difficoltà a usare la tecnologia, pensiamo agli anziani, e il medico di famiglia è l’interlocutore più diretto per farsi vaccinare. Le categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata sono: soggetti di età pari o superiore a 60 anni (nati nel 1963 e precedenti), soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, donne in gravidanza e nel periodo "post-partum", bambini 6 mesi - 14 anni (nati dal 2009 al 2023), medici e personale di assistenza esposto al rischio di trasmettere l’influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze influenzali, le forze di polizia, vigili del fuoco, donatori di sangue.

Le vaccinazioni possono essere fatte anche nelle farmacie, che offrono vari canali di prenotazione: telefonata, mail, messaggio whatsapp. Abbiamo chiesto alla dottoressa Lorella Arpino, della Farmacia Legnano di Canazza 8, se c’è interesse sul tema. "Sì, c’è richiesta di vaccinazioni, più per l’anti-Covid che per l’antinfluenzale. Lo chiedono anziani e persone di mezza età".

Silvia Vignati