Va via il medico di base, scatta l’allarme . Restano senza assistenza 1.500 persone

Sempre meno medici di base e i cittadini sono costretti a recarsi alla guardia medica. Accade a Canegrate dove, di recente, i mutuati della dottoressa Anna Oriani sono diventati “orfani”. Oriani non continuerà ad essere medico di base in paese, cambiando ambito all’interno della Asst e lasciando 1500 persone senza medico. "Purtroppo lo abbiamo scoperto anche noi all’improvviso – spiega il sindaco Matteo Modica -. Canegrate però ha altri cinque medici di base e siamo in una situazione ben diversa rispetto ad altri comuni di zona che praticamente sono restati senza medici o quasi. Purtroppo alle nostre richieste si risponde sempre che non possono fare nulla indirizzando molti mutuati fuori paese con tutti i disagi che tutto questo comporta". Ch.So.