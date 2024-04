Us Legnanese, tutti in pista. Dal Gran premio alla Bernocchi. Sei mesi di grandi iniziative

Ben 258 soci, 160 tesserati per la Federazione ciclistica italiana, 42 iscritti al gruppo runners, 1.500 podisti che partecipano alla Stralegnanese, ma anche poco meno di tre milioni di spettatori sui social e 70 paesi collegati in tutto il mondo per seguire il momento clou, la Coppa Bernocchi: la forza sta nei numeri e da questi si deve partire per raccontare quanto la Us Legnanese sia da considerare tra le principali realtà sportive del territorio non solo per la capacità di far crescere esponenzialmente il valore degli eventi principali, Coppa Bernocchi in testa, ma anche di entrare in relazione con il contesto sociale e partecipare al quotidiano della città.

Ieri nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni è stata presentata la stagione degli eventi 2024, che si concluderà con la Coppa Bernocchi del 7 ottobre. La triade che conduce le danze è composta da Luca Roveda, presidente di una società storica che ha il suo anno di fondazione nel 1913, e dai due vice Gianni Dolce e Roberto Taverna (nella foto in alto), ma il gruppo di volontari e collaboratori che soffia sulle vele di ogni manifestazione è ampio e assortito.

Confermati tutti gli appuntamenti dello scorso anno a partire dal 50° Gran premio Pino Cozzi - 104ª Targa d’oro Città di Legnano previsto per il 21 aprile.

Il 12 maggio va in scena il Centenario della Stralegnanese: la corsa podistica avrà una maglia speciale per la ricorrenza. Il 9 giugno torna la Legnano Sprint & Jump, gara internazionale di atletica al campo di via della Pace (28 gare in 12 ore), mentre il 13 settembre la Stralegnanese passerà alla versione by night.

Una sorta di introduzione al clou del programma, la Coppa Bernocchi ("regina degli eventi a Legnano" l’ha definita il presidente Roveda) , che slitta di una settimana. Tutto questo si somma ai progetti e alle iniziative Sicurezza stradale, In Bici a Scuola, EduBici, BiciInFesta, Sport e impresa che nel tempo hanno creato la connessione tra associazione e città. Ai podisti e ai ciclisti si andranno ad aggiungere anche i triatleti: un nuovo team, allenato da Fabrizio Facheris, ha già oltre 40 iscritti.