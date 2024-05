Urla e botte nel cuore della notte in via Marconi. Violenta lite fra ucraini: uno finisce all’ospedale

Si sono svegliati nel cuore della notte per le urla di alcuni stranieri impegnati in violenta lite. E’ successo alle prime ore di mercoledì primo maggio:a scontrasi alcuni ucraini. Le motivazioni non sono state rese note: anche perché i contendenti erano confusi quando hanno fornito la propria ricostruzione dell’accaduto. Poche le certezze al momento: sicuramente si parte da alcuni bicchieri di troppo seguiti da una discussione per strada, in via Marconi poco dopo le 3 di notte. Dalle parole alle mani il passo è stato breve e così dopo schiamazzi e urla sono arrivate sul posto la pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. E’ stato soccorso sul posto e poi portato all’ospedale di piazzale Borrella un 46enne. E’ stato proprio l’uomo a parlare con le forze dell’ordine sporgendo denuncia per l’accaduto. A fare chiarezza saranno ora i carabinieri.