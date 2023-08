Uno studio sulla mobilità "Coinvolgiamo le aziende"

di Paolo Girotti

LEGNANO

Ricalibrare gli spostamenti giornalieri per raggiungere gli istituti e le sedi di lavoro dei propri alunni o dei propri dipendenti, cercando soluzioni per promuovere modalità alternative all’uso dell’auto: è questo l’obiettivo da raggiungere per chi accoglierà la proposta dell’amministrazione comunale, integrata nel contesto del progetto “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile“ e per la quale da oggi aziende e istituti scolastici possono presentare la propria candidatura, così da ottenere il supporto gratuito alla redazione dei piani. Il Comune di Legnano, infatti, metterà a disposizione gratuitamente della realtà infine prescelta il supporto tecnico fornito da una società specializzata e partner del progetto per la redazione di un piano Pscl o Pscs: la dotazione, pari a circa 8mila 600 euro, permetterà di realizzare un solo piano e sarà dunque necessario predisporre una graduatoria. I criteri di ammissibilità per aziende e istituti scolastici prevedono che questi abbiano sede o un’unità operativa nel territorio di Legnano, un numero di dipendenti in questa stessa sede non inferiore a 100 unità (soglia del personale fissata dal Decreto Rilancio che rende obbligatoria l’adozione del piano) e abbiano nominato il Mobilty Manager aziendalescolastico o si impegnino a nominarlo entro 15 giorni dall’eventuale aggiudicazione. Il beneficiario potrà contare, oltre al supporto tecnico, anche sulla "formazione on the job" del proprio Mobility Manager (aziendale o scolastico) sulla redazione del piano di spostamento.

"Puntiamo a far crescere nelle stesse aziende e negli istituti scolastici la cultura e la pratica del Mobility Management - è stato il commento all’iniziativa di Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità -, ossia la gestione degli spostamenti dei propri dipendenti promuovendo modalità alternative all’uso dell’automobile negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola. E questo con l’obiettivo di favorire il decongestionamento del traffico veicolare, la riduzione delle emissioni inquinanti e del rischio di incidentalità nell’ottica di una città più vivibile, dove possano convivere in sicurezza tutti i tipi di mobilità". Le candidature possono essere presentate sino alle 9 del 19 settembre e il contesto di riferimento è quello del progetto "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile".