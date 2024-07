Uno spettacolo a cielo aperto. Musica, bancarelle e sport. A Castellanza tutti a far festa

Oggi sarà "notte bianca" in città, ovvero spettacoli, musica, cibo e divertimento. Le vie intorno al Comune, da corso Matteotti a piazza Paolo VI e limitrofi, si animeranno per la settima edizione della festa. "La notte bianca è ormai una tradizione irrinunciabile della nostra estate cittadina - dice il vicesindaco reggente Cristina Borroni -. Fin dal suo esordio, si è dimostrata un perfetto contenitore di eventi e attività, in cui il mix di cibo, musica e attrazioni creato dal Gruppo giovani castellanzesi è di volta in volta capace di coinvolgere e aggregare un pubblico estremamente eterogeneo, in un clima festoso di convivialità e sano divertimento. Eventi come questo sono importanti perché, puntando l’attenzione su ciò che unisce, favoriscono la coesione e il senso di comunità".

Alle 19 apertura delle bancarelle, degli stand degli hobbisti e delle associazioni, oltre al luna park e i banchi gastronomici. Dalle 19.30, sul palco di corso Matteotti, esibizione di zumba, mentre dalle 20 alle 21 la baby dance e l’animazione per i più piccoli, a cura di Motivational fitness. Novità del 2024 è l’esibizione live delle Scuole di musica Niccolò Paganini. Per tutta la serata, nei giardini di viale Rimembranze, si alterneranno sul palco 10 band di diversi generi musicali. Dalle 20.45 tornerà la live de "I nuovi eroi" con il concerto "The Goose Bombs - Rockabilly anni 50/60". Alle 21.15, cuore della serata, "Luca Madonia.. in trio" festeggerà i suoi 40 anni di carriera in piazza Paolo VI, con il concerto tributo a Franco Battiato, con cui fu anche a Sanremo nel 2011.

A seguire, dalle 22.45, nel palco adiacente il giardino della Casa parrocchiale, balli e canti con l’associazione "La nostra voce" con "La dolce vita band". In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.