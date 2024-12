UniSolutions: Nuova sede e crescita nel marketing digitale con l'IA

Una start-up che rivoluziona il marketing digitale e punta sul territorio. Si chiama UniSolutions, la giovane ed innovativa software house, continua a crescere e investire sul territorio con una nuova sede operativa di 600 metri quadri situata tra Legnano e Cerro Maggiore, in via Filippo Turati 111. La zona, in piena trasformazione, si sta affermando sempre più come polo tecnologico, rendendo il contesto ideale per un’azienda che punta sull’innovazione.

La sede, moderna e funzionale, ospita gli uffici per lo sviluppo del software, spazi per consulenti, marketing manager e project manager, oltre a meeting room per il confronto con le aziende partner. Un luogo che riflette la filosofia aziendale: unire tecnologia all’avanguardia e qualità delle relazioni umane, con attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale.

A soli otto mesi dalla fondazione, UniSolutions ha superato il milione di euro di fatturato e prosegue il suo percorso di crescita con l’apertura di filiali a Torino e Parma, e una prossima espansione a Padova. La sede principale resta nel Legnanese, cuore pulsante di un progetto che punta a rivoluzionare il marketing digitale grazie all’intelligenza artificiale. Il prodotto di punta è “Uni”, una suite software brevettata che incrocia milioni di dati online per identificare chi cerca un prodotto o servizio specifico, ottimizzando la presenza web delle aziende e offrendo analisi di mercato in tempo reale. Giunta all’ottava release, la piattaforma è stata già adottata da decine di imprese, dalle Pmi agli studi professionali, grazie alla sua capacità di semplificare il lavoro e migliorare l’efficienza.

"Il nostro obiettivo – spiegano i fondatori – è abbattere le barriere tra aziende e clienti, migliorando il modo in cui le imprese si presentano e operano online. Il 30% del nostro fatturato viene reinvestito in ricerca e sviluppo per continuare a innovare e offrire soluzioni sempre più performanti". UniSolutions non si limita all’innovazione tecnologica, ma guarda anche agli impatti sociali e ambientali, puntando su spazi di lavoro che favoriscano il benessere e la collaborazione. La mission è chiara: semplificare il lavoro degli imprenditori e rendere più efficace il marketing digitale attraverso le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Con una strategia ambiziosa e una visione a lungo termine, UniSolutions si sta affermando come un punto di riferimento nel settore tecnologico italiano, dimostrando che innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo.