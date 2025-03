Una serata speciale. Omaggio della Pro loco a Iva Zanicchi

Cerro Maggiore si prepara a vivere un evento speciale lunedì 10 marzo, una serata ricca di emozioni e grandi ospiti per celebrare i dieci anni di attività della Pro Loco guidata da Alex Airoldi. Alle 19 nella Galleria Grassi sarà premiata Iva Zanicchi, autentica regina della musica italiana. Un riconoscimento prestigioso, che le verrà consegnato dallo stesso Airoldi e dal sindaco Nuccia Berra, a testimonianza di una carriera straordinaria e di un talento che ha saputo conquistare generazioni di ascoltatori. Iva Zanicchi è una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana. Nata a Ligonchio, in Emilia-Romagna, il 18 gennaio 1940, ha attraversato decenni di storia musicale con una carriera straordinaria che l’ha vista trionfare per ben tre volte al Festival di Sanremo. Oltre alla carriera musicale, Iva Zanicchi si è distinta anche come conduttrice televisiva, scrittrice e persino politica, ricoprendo il ruolo di europarlamentare. Ma la serata non finirà qui. Alle 21, sempre in Sala Grassi, Stefania Craxi sarà protagonista di un incontro denso di significato, durante il quale presenterà il suo libro dedicato alla figura del padre, Bettino Craxi.

Ch.So.