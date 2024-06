Una galleria d’arte in Ostetricia. L’Einaudi consegna l’ultima opera

L’ultimo quadro, quello più grande, della collezione creata dagli studenti del Liceo Artistico Einaudi per il reparto di Ostetricia e Ginecologia è stato collocato ieri mattina all’ingresso del reparto, al terzo piano dell’ospedale Fornaroli. "Questo quadro conclude una serie di opere realizzate nel biennio scolastico che ha portato questi ragazzi alla maturità" ha spiegato il docente Luca Vigna. "Rappresenta il tema del progetto che abbiamo voluto sviluppare per questo ambiente, ovvero sia la donna nelle varie fasi, nelle varie età della propria vita" ha aggiunto Chiara Radice, direttore medico del presidio magentino, portando nell’occasione agli studenti e ai docenti presenti il saluto e l’apprezzamento per il lavoro svolto del direttore generale Laurelli.

Il progetto è stato sostenuto dall’Asst Ovest Milanese e dalla Fondazione Quattro Ospedali, rappresentata ieri dal vicepresidente Angelo Gazzaniga e dal consigliere Giorgio Cerati, che ha messo a disposizione degli studenti i pannelli di legno su cui poi sono state realizzate le opere. "L’ospedale – ha sottolineato Cerati – è un luogo di vita, non solo di dolore, e rendere meno grigi i muri di un ospedale è un modo per rappresentare questo amore per la vita, peraltro ancor più importante in questo reparto dove vengono alla luce le nuove vite".

"È stato un lavoro lungo, meticoloso e appagante, soprattutto per gli studenti – ha aggiunto il docente Vigna –. Due anni fa fu scelto di lavorare per questo reparto, venne discusso e scelto il tema. Si sono fatti i bozzetti, presentati ai sanitari per avere la loro approvazione, e poi si è passati alla fase propriamente realizzativa. Si sono privilegiati disegni con colori chiari e forme a pannello, facili da pulire". I quadri sono oggi esposti nell’atrio dell’ingresso al reparto e nella galleria che porta alla nursery. "Sono opere davvero importanti che trasmettono un senso di serenità" ha sottolineato il direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, Roberto Fogliani.

"Il progetto – ha assicurato il professor Vigna – proseguirà nel prossimo biennio. Sceglieremo un altro reparto dove operare, il tema da rappresentare e le opere da svolgere, con i nuovi studenti del corso liceale". La collaborazione tra il Liceo Einaudi e l’ospedale data ormai da diversi anni e numerose sono le iniziative realizzate nel tempo. Proprio a fine marzo c’è stata l’inaugurazione del reparto di senologia nelle cui sale di attesa sono state collocate le opere, con soggetto floreale, realizzate dai liceali grazie al contributo dell’associazione Aicit.

Giovanni Chiodini