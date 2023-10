Una comunità in lutto . Oggi l’ultimo saluto a don Erminio Burbello

Comunità in lutto. È deceduto don Erminio Burbello, nativo di Lainate, di 89 anni. Aveva lasciato Inveruno e Furato nel 2019, dopo nove anni in cui aveva retto le due parrocchie avviandole verso la costituzione della Comunità pastorale Cuore immacolato di Maria. Ordinato sacerdote nel 1968, era stato come coadiutore a Monza (San Gerardo) e come parroco a Lecco (San Giovanni) e a Canzo prima di arrivare ad Inveruno. Lasciato l’incarico di parroco si era ritirato a Civate. Sempre aperto al dialogo e mai banale, don Erminio ha saputo rapportarsi con tutte le comunità in cui ha operato. "Un uomo di grande cultura, carità, fede accompagnate a principi saldi, alla concretezza del fare ed alla delicatezza nel mostrarsi". Così la sindaca Sara Bettinelli ha espresso il cordoglio per la scomparsa del sacerdote. I funerali si terranno stamane alle 9.30 a Civate. G.Ch.