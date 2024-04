Una Chirurgia promossa a pieni voti

Un ringraziamento al personale dell’ospedale di Saronno ha risolto l’annoso problema di saluto di un 42enne arrivato dal sud Italia al presidio di piazzale Borella. A rendere noto l’accaduto è lo stesso paziente con una nota condivisa nelle ultime ore. "Sono Gianluca, ho 42 anni e nel novembre 2022 ho subito un intervento chirurgico di laparocele non andato a buon fine che mi ha causato anche ulteriori problematiche che mi hanno costretto a ricercare un’altra struttura sanitaria per risolvere il mio problema". Così è partita la sua odissea: "Ho iniziato a fare svariate visite anche nelle strutture più rinomate a livello nazionale sia al Sud che al Nord ma nessuno mi ha mai ispirato fiducia fino a quando grazie a conoscenze familiari mi sono rivolto all’ospedale di Saronno dove sono venuto a contatto con la bellissima realtà del reparto di Chirurgia e in particolare, con la dottoressa Maria Antonietta Confalonieri".

Gianluca ha scelto proprio la struttura saronnese per sottoporsi al nuovo intervento: "Qui ho fatto tutte le visite, esami e valutazioni del caso e mi è stata organizzato l’intervento chirurgico nonché la gestione delle mie gravi allergie ai farmaci e del decorso operatorio". Il bilancio dell’uomo è decisamente positivo: "Sono stato operato e mi sono stati risolti problemi che altre strutture non sono state in grado di affrontare e questo grazie alla professionalità della dottoressa Confalonieri, nonché di tutto il suo staff, del personale dell’unità operativa e non per ultimo dell’organizzazione e della logistica della struttura sanitaria".Sara Giudici