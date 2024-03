Una biblioteca modello. Non solo libri, ma comunità

Un’iniziativa e un’esperienza riuscita, da sottoporre all’attenzione degli altri addetti ai lavori provenienti dalle strutture del territorio: il progetto #biblioGiovani della Biblioteca di Legnano, che parte dal presupposto che la biblioteca non va considerato come il semplice contenitore di un patrimonio librario ma come un luogo di comunità, infatti, è diventato pochi giorni fa caso di studio al convegno delle Stelline a palazzo Lombardia.

Il convegno delle Stelline è uno dei più importanti appuntamenti a livello nazionale per i bibliotecari e "Ragazzi, non solo in sala studio! L’esperienza del gruppo #biblioGiovani della Biblioteca di Legnano" è stato il titolo dell’intervento affidato alla responsabile della biblioteca, Selene Buia, nella sessione dedicata al "Valore sociale della lettura". "È un onore per Legnano essere stati invitati a un convegno di questa rilevanza per il mondo delle biblioteche - ha commentato l’assessore alla Cultura Guido Bragato -. Con il progetto della Bibliocomunità si sta realizzando quell’idea di Città dove la cultura, in tutte le sue manifestazioni, è aperta, inclusiva e partecipata. E sono convinto che, proseguendo su questa linea, lo sarà sempre di più". La sessione che ha ospitato il progetto legnanese è stata coordinata da Antonella Agnoli, studiosa italiana di biblioteche e consulente per la progettazione di spazi culturali, oltre che autrice di testi di riferimento quali "Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà", "Caro Sindaco, parliamo di biblioteche" e "La biblioteca che vorrei", e che a Legnano ha visto realizzato un punto fermo teorizzato nei suoi libri: la biblioteca come luogo di comunità dove l’utente, in questo caso giovane, si trasforma in soggetto attivo. #biblioGiovani, era partito due anni fa con un gruppo di sole sette persone e oggi è composto da oltre 40 giovani attivi, dai 16 ai 30 anni circa ed è un caso esemplare di progettazione partecipata: il gruppo si riunisce quasi mensilmente e lavora nell’organizzazione di iniziative quali BiblioNote (10 eventi nell’estate 2023, un evento invernale e altri eventi nell’estate 2024) con concerti di tante band emergenti di Legnano e paesi limitrofi, piccole mostre di pittura e fotografia di giovani artisti, attività creative, poesie, libri, cinetalk, giochi in scatola, carte, karaoke e street food. Il gruppo è ora concentrato sul progetto Festival della Sostenibilità.