Un tesoretto da 120mila euro. Aumenta il gettito Irpef. Andrà a scuole e parchi

Le difficoltà economiche dei mesi della pandemia sembrano ormai dimenticate. Ne è testimone il gettito comunale dell’addizionale Irpef che, a consuntivo, è stato maggiore rispetto a quello previsto dagli uffici sulla base delle entrate passate. Ben 120mila euro in più che, in sede di variazione del bilancio, l’amministrazione ha deciso di destinare ad associazioni, famiglie bisognose, scuole e verde. "Questo è un fatto positivo – commenta l’assessore Nico Beltramello -. L’Irpef è legata ai redditi: significa che c’è stata un’importante ripresa dopo gli anni difficili del Covid". "Grazie a questa maggiore entrata, abbiamo stanziato 21mila euro in più per le associazioni ambientali, sportive, culturali, sociali e animaliste a supporto delle loro attività, considerando anche che nei prossimi anni con la spending review diventerà più difficile erogare contributi di questo tipo". La Giunta ha poi deciso di aumentare di 3mila euro, in base alle richieste pervenute, anche il fondo per l’aiuto ai cittadini in difficoltà per il pagamento delle bollette e dell’affitto.

Quarantunomila euro, invece, è la cifra destinata a incarichi esterni per adeguamenti dei plessi scolastici. Più fondi anche per parchi e aree verdi: 8mila euro per la sistemazione del giardino della scuola media di Bareggio, 9.500 euro per l’arredo urbano dei parchi e 4.300 euro per nuove attrezzature ludiche nei parchi. "Si tratta dell’ultima variazione di bilancio del 2024 – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Siamo già in fase avanzata con la predisposizione del bilancio di previsione 2025, a cui stiamo lavorando da ottobre per approvarlo entro la scadenza del 31 dicembre". G.Ch.