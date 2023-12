Un progetto Liuc sull’evoluzione del sistema industriale

Sono numeri importanti quelli raccolti dal progetto "A scuola d’impresa", promosso dalla Liuc. Parliamo di 32 musei coinvolti, 41 scuole, 12 regioni, 1.300 studenti da tutta Italia. Partner dell’Università Cattaneo in questo disegno è Museimpresa (l’Associazione italiana archivi e musei d’impresa, nata nel 2001 su iniziativa di Assolombarda e Confindustria, che riunisce oltre 130 musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane) con il coinvolgimento di due realtà dell’Ateneo, ossia l’Heritage Hub e l’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa. In novembre ha preso il via la prima fase del progetto, che prevede una serie di incontri di formazione online mirati a far conoscere agli studenti l’evoluzione del sistema industriale italiano e ad approfondire diversi aspetti legati ai settori economici e ai temi del management culturale. Poi si entrerà nel vivo, praticando sul campo: gli studenti avranno la possibilità di effettuare visite e attività progettuali all’interno di un museo o di un archivio d’impresa. Con il project work finale, potranno poi familiarizzare con le problematiche operative e organizzative di un reale contesto lavorativo e approfondire i temi della conservazione e valorizzazione della memoria aziendale. Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti del triennio della scuola secondaria di II grado di tutti gli indirizzi di studio. Un percorso che potrà anche essere certificato come P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e che coinvolge in particolar modo le discipline di Storia, lingua e letteratura italiana e Cittadinanza e Costituzione. "Questo progetto - ha affermato il Rettore Liuc, Federico Visconti, all’apertura dell’iniziativa - mette dei semi per l’educazione al lavoro, alla realtà e all’impresa. Questo è anche il nostro modo, qui in Liuc, di fare università". Silvia Vignati