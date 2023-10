Un progetto contro la povertà con occupazione e microcredito a Legnano: 300+1

Si chiama "300+1", è un progetto di contrasto alla povertà guidato da Albatros Cooperativa Sociale in collaborazione con Fondazione Comunitaria Ticino Olona, è finanziato con un contributo di 300mila euro da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo e coinvolge ben 22 enti, 11 come partner e 11 come soggetti della rete a sostegno delle attività. Il progetto è stato presentato ieri a Palazzo Malinverni e ha come riferimento territoriale i 39 comuni degli ambiti territoriali dell’Abbiatense, dell’Altomilanese e del Magentino: "300+1" vuole favorire l’occupazione, affrontare problematiche economiche e migliorare il benessere psicologico di individui e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico, intervenendo su almeno 300 persone (+1) in situazione di fragilità economica. Come? "Attraverso azioni di integrazione lavorativa, educazione finanziaria, microcredito, formazione, supporto educativo e psicologico - spiega Marco Cribioli, presidente di Albatros Cooperativa Sociale – il progetto vuole diventare una risorsa per le associazioni, i volontari che quotidianamente incontrano la fragilità e per le aziende con cui intende lavorare per costruire sinergie". Molti degli enti coinvolti erano già impegnati in azioni di contrasto alla povertà all’interno di progetti finanziati dalla Fondazione di Comunità Ticino Olona: il partenariato, composto dal Piano di Zona di Abbiategrasso, Azienda Sociale del Legnanese, dalle Associazioni Acli Circolo di Abbiategrasso, Cielo e Terra, Non di solo Pane, Una Casa Per Pollicino e dalle Cooperative sociali Albatros, A&I, Atticus, Intrecci e Solidarietà e Servizi, sarà affiancato da una rete territoriale mista tra enti pubblici e del terzo settore.P.G.