Un patrimonio di tutti. Acque e beni Unesco: tornano le gite speciali tra i gioielli del territorio

Con la primavera torna una proposta sempre molto gradita dal pubblico varesino: un’iniziativa che consente di scoprire le bellezze locali attraverso visite guidate gratuite. È il gestore del servizio idrico integrato Alfa, con la collaborazione di Archeologistics, a promuovere una serie di gite dal titolo "Un Patrimonio di tutti: tra acque e beni Unesco del nostro territorio". Sono quattro le mete, a partire dal Sacro Monte di Varese dove si inizia il 21 aprile con l’evento "Fontane del Borgo". Quindi il Parco archeologico di Castelseprio, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e il Monte San Giorgio. Gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione sul sito alfavarese.it/unesco. Al Sacro Monte di Varese le visite sono in programma il 21 e 28 aprile e il 5 e 12 maggio. Il santuario, il borgo, il viale delle cappelle e tre musei: un luogo dove è continuo il dialogo tra fede, arte e natura. Le visite prevedono percorsi lungo sentieri, fonti d’acqua e collezioni artistiche. Si continua poi al Parco di Castelseprio: l’area archeologica di proprietà ministeriale e la chiesa di Santa Maria Foris Portas costituiscono un unicum europeo per la portata e il valore storico-artistico, tanto da essere dichiarati nel 2011 patrimonio Unesco all’interno del sito seriale "Longobardi in Italia. I luoghi del potere 568 – 774 d.C".

Qui le visite saranno l’8, 15 e 26 giugno e il 3 luglio. Quindi l’Eremo di Santa Caterina del Sasso: costruito su una parete rocciosa a picco sul lago, è uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. L’eremo fa parte della Riserva di Biosfera Mab Unesco "Ticino, Val Grande, Verbano". Le date sono quelle del 26 luglio e del 2, 9 e 23 agosto. Infine il Monte San Giorgio: dal sito archeologico, affacciato sulle acque del Lago Ceresio, seguendo il sentiero dei fossili si attraverseranno percorsi nei boschi luoghi dei ritrovamenti, per ammirare panoramici scorci sul lago e scoprire il "mare di Besano" e i reperti del suo museo. Appuntamento il 14 e 28 settembre e il 5 e 19 ottobre.