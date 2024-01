Un monumento alle vittime del Vajont

A Legnano, in piazza Vittorio Veneto, sorgerà un monumento dedicato alle vittime della tragedia del Vajont. Lo spiega Giuseppe Calini, il promotore dell’iniziativa, commentando in modo positivo l’esito della raccolta fondi da lui lanciata nell’aprile scorso: "Ce l’abbiamo fatta. Mando un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che hanno donato. Non vi nascondo che i problemi sono stati tanti e che grazie a una grande persona – per ora resta ancora in anonimato – si è riusciti a portare a termine questa impresa". Il monumento sarà rappresentato da un muro di calcestruzzo, lo stesso materiale usato per la diga, come sfondo.

"L’acqua – spiega Calini – scende e delicatamente, come il passare del tempo, affievolisce il dolore che è stato, che è. Ma da quello sfondo, da quel passato, esce e rimane come monito perenne la diga. La speranza è quella che la storia insegni e che non si ripetano più queste tragedie". All’inaugurazione tutti i donatori riceveranno l’attestato da parte del Comitato dei sopravvissuti. Ch.S.