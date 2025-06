Un melograno in piazza emblema del coraggio e del sacrificio di Rita

Un melograno è stato piantato in piazza della Pace a Canegrate per onorare la memoria di Rita Atria, giovane testimone di giustizia vittima della mafia. Un gesto semplice ma carico di significato, promosso con il patrocinio del Comune di Canegrate e il contributo di associazioni impegnate nella diffusione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata: Riplive.it, Canegrate AntiMafie, Cultura Dei Sogni e l’Associazione Antimafie "Rita Atria". L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso intrapreso dalla comunità canegratese per sensibilizzare i cittadini sui temi della giustizia e della memoria. Durante la cerimonia, l’assessore Sara Lurago ha sottolineato come "il melograno di Rita" rappresenti un simbolo tangibile del suo esempio: "un albero che crescerà accanto a noi, ricordandoci i valori di giustizia, libertà e coraggio civile". Alla commemorazione ha preso parte anche Nadia Furnari, co-fondatrice e vicepresidente dell’Associazione Antimafie "Rita Atria", che da anni lavora per tenere viva la memoria della giovane siciliana. Rita, rimasta orfana del padre mafioso e poi del fratello, anch’egli coinvolto in attività criminali, decise di rompere il silenzio e denunciare. Dopo l’attentato a Paolo Borsellino – magistrato a cui si era affidata – si tolse la vita a soli 17 anni.

Ch.S.