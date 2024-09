Un futuro nella moda del lusso. Prima il corso, poi il lavoro stabile

"Intelligenza artigianale", non da contrapporre ma da affiancare all’intelligenza artificiale per affrontare le sfide dei prossimi anni con una marcia in più: mette in risalto questo concetto la prima edizione del nuovo percorso post diploma "Shoes & Leathergoods Specialist for Luxury Industry", nato per formare figure tecniche e gestionali nel settore della calzatura e della pelletteria, comparto che conta in questo territorio su oltre 190 aziende e che produce un fatturato che supera abbondantemente gli 800milioni di euro. Il corso gratuito, progettato da Confindustria Alto Milanese insieme ad Afol Moda, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Barbara Melzi di Legnano e "prestigiosi brand della moda", è stato presentato ieri e nasce su input delle imprese del territorio per soddisfare le necessità di trovare profili professionali con competenze in grado di supportare le diverse aree aziendali nel coordinamento delle attività a livello di back office. A disposizione ci sono 25 posti per un corso che si svolgerà da novembre ad aprile con le lezioni teoriche affidate a imprenditori e manager, alle quali seguiranno, a luglio, tirocini in 15 aziende partner del territorio: in totale si parla di circa mille ore, 400 di stage).

I numeri dicono che il "premio" a fine corso è un lavoro stabile: su base nazionale, dati Afol, corsi così organizzati portano l’80% dei partecipanti a trovare subito un lavoro. "Questa iniziativa – ha detto ieri Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese, che ha presentato l’iniziativa con Silvia Paganini, presidente Gruppo Moda Confindustria Alto Milanese, e Massimo Marianiello, capo divisione formazione Afol Metropolitana - va ad arricchire e integrare la collaborazione dell’Associazione nei percorsi di formazione post diploma avviati da tempo, il meccatronico insieme all’Istituto Bernocchi e l’amministrativo per aziende orientate all’export con l’Istituto Dell’Acqua di Legnano. È una proposta nuova, che nasce da una visione integrata di filiera che coinvolge i principali brand del lusso, i calzaturifici, gli accessoristi e le concerie.

Un sistema produttivo straordinario, dotato di quella "intelligenza artigianale" che tutto il mondo ci invidia, una caratteristica unica che, se accompagnata opportunamente a quella artificiale, potrebbe trasformare i processi con soluzioni innovative senza precedenti". Prima della selezione, è ora Afol Metropolitana a raccogliere le iscrizioni tramite l’indirizzo e-mail Segr.moda@afolmet.it.