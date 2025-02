"Un doveroso grazie ai tanti volontari"

Chi da sempre ha visto talento, tenacia e determinazione in questi giovani che vincono medaglie d’oro e d’argento nella ginnastica artistica o nel basket, da Oslo a La Spezia, è Carmen Galli. "Siamo stati i veri ambasciatori di Legnano nel mondo. Da sempre sostengo che inclusione è far sì che tutti possano partecipare alla vita della città. Questa è una giornata speciale per i miei bravi atleti. Sempre si possono fare grandi cose, anche con i propri limiti e debolezze. Ma non dobbiamo mai dimenticare che per imparare ci vuole umiltà. Stiamo dimostrando – e un pensiero particolare va ai volontari che ci supportano –, in questa bellissima sala che inclusione è una parola davvero possibile".